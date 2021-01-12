أخصائية تغذية تحذر من فقدان الشهية العصبي: يؤدي إلى الوفاة

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الإصابة باضطراب فقدان الشهية العصبي قد ينتج عنه العديد من المضاعفات والمشاكل الصحية وممكن في الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الوفاة.



وتابعت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه قد يحدث الموت بشكل مفاجئ حتى وأن لم يكن الشخص شديد النحافة، ويعود السبب في هذه الحالة إلى عدم انتظام في معدل ضربات القلب أو خلل في توازن الشوارد والمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهذه المعادن هي المسؤولة عن الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم.



وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية أنه لا يوجد طريقة مضمونة للوقاية من مرض فقدان الشهية العصبي ولكن إذا لاحظت أن الشخص يعاني من قلة الثقة بالنفس ويقوم باتباع حمية غذائية قاسية وغير راضٍ عن مظهر جسمه ينصح بالتحدث معه حول هذا الاضطراب نفسيًا أولا ثم اتباع نظام غذائي شامل بكل المكونات الأساسية والغذائية والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

