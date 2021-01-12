تعتبر مشكلة حب الشباب من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثير من الانس، ونقدم لكم فيما يلي، طرق طبيعية لعلاج حب الشباب والتخلص منه نهائيا.





الزيوت الطبيعية لعلاج حب الشباب





يمكن أن تكون زبدة الكاكاو وزبدة الشيا وزيت جوز الهند من المرطبات الجيدة. لكنها تعتمد على الزيت ، مما يعني أنك قد لا ترغب في استخدامها على وجهك. يمكن أن تسد مسامك. إذا قمت بوضع الزيت على البثور ، فقد تزداد سوءًا.





جربي هذا بدلاً من ذلك: يمكنك علاج البثور باستخدام البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك. إذا كان حب الشباب لديك أكثر حدة ، فتحدثي إلى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك عن الريتينويدات والمضادات الحيوية والعلاج الهرموني.





تدليك الوجه





قد تشعرين بالراحة بعد تدليك الوجه، لكن ربما لن يحسن بشرتك لفترة طويلة. قد ترغبين في تجنب علاجات الوجه إذا كنت تعاني من حب الشباب. إذا قام الشخص الذي يقوم بعمل وجهك بالضغط على الرؤوس السوداء أو البثور ، فقد يحدث تغير في اللون قد يستمر لأشهر.





جربي هذا بدلاً من ذلك: قللي توقعاتك، و لا تتوقعي تغييرًا دائمًا. فقط استخدمي مرطب يومي.





مكملات فيتامين العناية بالبشرة





تعتبر الفيتامينات A و C و E و B3 مهمة لصحة الجلد. ولكن ما لم يكن لديك نقص ، فربما لن تمنحك حبوب العناية بالبشرة توهجًا شابًا. ولكن إذا كان لديك أظافر هشة ، أو جلد جاف للغاية ، أو نزيف في اللثة ، فاستشر طبيبك. يمكنهم إخبارك إذا كنت تحتاج حقًا إلى مكمل.





جربي هذا بدلاً من ذلك: تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا مع الكثير من الفواكه والخضروات. هذه أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات.





مقشرات الوجه





يزيل وجهك الخلايا الميتة من تلقاء نفسه. إذا قمت بتقشير البشرة يوميًا ، يمكنك إزالة طبقات من الرطوبة الطبيعية، مما يجعل بشرتك جافة. يمكن أن تؤدي المقشرات القاسية أيضًا إلى تهيج بشرتك ، خاصةً إذا كانت حساسة أو كنت تعانين من حب الشباب.





جربي هذا بدلاً من ذلك: استخدمي أصابعك لوضع منظف خالٍ من العطور والزيوت والكحول. اغسلي وجهك بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف. ضعي مرطبًا على بشرتك ما زالت رطبة.





كريمات لعلامات التمدد القديمة





يمكن أن تتشكل علامات التمدد عندما تتمدد بشرتك وتتقلص بسرعة. قد تصابين بها اثناء الحمل أو مع تقدمك في السن. إذا كانت علامات التمدد قديمة ، فمن غير المرجح أن يتخلص منها الكريم أو الزيت أو الجل. هذا لأنها نوع من الندبة الدائمة.





جربي هذا بدلاً من ذلك: للحصول على أفضل النتائج ، تحدثي إلى طبيب الأمراض الجلدية حول علامات التمدد عند ملاحظتها لأول مرة. قد يساعد العلاج بالليزر.





فيتامين هـ للندبات





يستخدم جسمك فيتامين هـ لحماية خلاياك من التلف. لكن فركها على الندوب ربما لن يجعلها تختفي. بدلاً من وضعه على بشرتك ، يجب أن تحصلي على مضادات الأكسدة هذه من الأطعمة مثل المكسرات أو السبانخ أو زيت الزيتون.



