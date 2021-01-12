آسر ياسين يشارك متابعيه فيديو عن حكاية الراحل وحيد حامد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان أسر ياسين، مقطع فيديو مؤثر بعنوان "الوحيد.. هي دي الحكاية"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

في سياق متصل، قدم السيناريست الراحل وحيد حامد أكثر من 80 نصًا بين السينما والتلفزيون من أبرزهم: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».

وحصل وحيد حامد على عدد كبير من الجوائز آخرها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته، إلى جانب: جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة النيل، الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا، جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية، وغيرها.

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وحيد حامد اسر ياسين

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