نجم الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
طلب مسؤولو نادي إنبي، التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى نادي إنبي بقيادة حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، لضم صلاح محسن من الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال هذا الموسم.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي، أن صلاح محسن رحب بقرار عودته لبيته القديم، مره أخرى خلال الفترة المقبلة.

 وأكد المصدر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب استمراره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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