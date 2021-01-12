تركيا تواصل مغازلة أوروبا لعودة العلاقات بينهما.. وخبير: أنقرة "أقوال لا أفعال"

تركيا تواصل مغازلة أوروبا لعودة العلاقات بينهما.. وخبير: أنقرة "أقوال لا أفعال"
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:52 م
أمنية فوزي
قال حسان القبي الأكاديمي، الأستاذ في الاقتصاد السياسي، إن تركيا تواصل مغازلة أوروبا لعودة العلاقات بينهما، خاصة بعد الجولات المكوكية التي قام بها أكثر من كسئول تركي لعدد من دول أوروبا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية التركية نشطة في الفترة الحالية وتسعى من جديد لمحاولات التطبيع مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن تركيا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، كانت بمثابة كارت أصفر لها، مشددا على أنه حال مواصلة تركيا سياستها وإستراتيجية وسلوكها في شرق المتوسط ستكون هناك عقوبات أخطر وأكثر على أنقرة.
وأشار إلى أن سياسة أنقرة الأقوال ولا الأفعال، موضحا تعثر تركيا ولم تحقق إستراتيجيتها غايتها وهي العبثية والخطاب العبثي لم يجدي مع دول أوروبا وفرضت العقوبات على أنقرة وهي بداية لعقوبات أخرى تطال العديد من المجالات منها السياسية والاقتصادية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تركيا تسعى لطي صفحة الماضي، كما أن الاتحاد الأوروبي يرد أفعال لا أقوال من أنقرة على أرض الميدان، والتوقف عن سلوكها في شرق المتوسط.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترغب في إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها، كما شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستجري إصلاحات، مطالبا أوروبا بالدعم وذلك خلال كلمة له في اجتماع لسفراء الدول الأوروبية في أنقرة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن تركيا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، كانت بمثابة كارت أصفر لها، مشددا على أنه حال مواصلة تركيا سياستها وإستراتيجية وسلوكها في شرق المتوسط ستكون هناك عقوبات أخطر وأكثر على أنقرة.
وأشار إلى أن سياسة أنقرة الأقوال ولا الأفعال، موضحا تعثر تركيا ولم تحقق إستراتيجيتها غايتها وهي العبثية والخطاب العبثي لم يجدي مع دول أوروبا وفرضت العقوبات على أنقرة وهي بداية لعقوبات أخرى تطال العديد من المجالات منها السياسية والاقتصادية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تركيا تسعى لطي صفحة الماضي، كما أن الاتحاد الأوروبي يرد أفعال لا أقوال من أنقرة على أرض الميدان، والتوقف عن سلوكها في شرق المتوسط.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترغب في إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها، كما شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستجري إصلاحات، مطالبا أوروبا بالدعم وذلك خلال كلمة له في اجتماع لسفراء الدول الأوروبية في أنقرة.