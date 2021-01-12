تركيا تواصل مغازلة أوروبا لعودة العلاقات بينهما.. وخبير: أنقرة "أقوال لا أفعال"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال حسان القبي الأكاديمي، الأستاذ في الاقتصاد السياسي، إن تركيا تواصل مغازلة أوروبا لعودة العلاقات بينهما، خاصة بعد الجولات المكوكية التي قام بها أكثر من كسئول تركي لعدد من دول أوروبا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية التركية نشطة في الفترة الحالية وتسعى من جديد لمحاولات التطبيع مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن تركيا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، كانت بمثابة كارت أصفر لها، مشددا على أنه حال مواصلة تركيا سياستها وإستراتيجية وسلوكها في شرق المتوسط ستكون هناك عقوبات أخطر وأكثر على أنقرة.
وأشار إلى أن سياسة أنقرة الأقوال ولا الأفعال، موضحا تعثر تركيا ولم تحقق إستراتيجيتها غايتها وهي العبثية والخطاب العبثي لم يجدي مع دول أوروبا وفرضت العقوبات على أنقرة وهي بداية لعقوبات أخرى تطال العديد من المجالات منها السياسية والاقتصادية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تركيا تسعى لطي صفحة الماضي، كما أن الاتحاد الأوروبي يرد أفعال لا أقوال من أنقرة على أرض الميدان، والتوقف عن سلوكها في شرق المتوسط.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترغب في إعادة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها، كما شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستجري إصلاحات، مطالبا أوروبا بالدعم وذلك خلال كلمة له في اجتماع لسفراء الدول الأوروبية في أنقرة.

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