نفادي: نعيش في مرحلة دسترة مؤسسات الدولة.. وما حدث اليوم يليق بصورة مصر

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قال الكاتب الصحفي، محمود نفادي، إن ما حدث اليوم في مجلس النواب يليق بصورة مصر ولأول مرة رئيس محكمة دستورية يعتلي منصة البرلمان بعد فوز المستشار حنفي الجبالي برئاسة مجلس النواب.



وقال "نفادي" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "نعيش في مرحلة دسترة مؤسسات الدولة بعد انتخاب اثنين من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين لرئاسة مجلسي النواب والشيوخ".



وأشار إلى أن النائبة فريدة الشوباشي ثاني امرأة تفتح مجلس النواب وليست الأولى، مستطردًا "كانت أول مرة تعتلي فيها امرأة منصة رئاسة مجلس النواب في برلمان 1979 هي عائشة حسانين بصفتها أكبر الأعضاء سنًا في هذا البرلمان".



وأكد أن قضايا الشباب والمرأة ستستحوذ على اهتمامات برلمان 2021، لافتًا إلى أن تولي رئيس محكمة دستورية عليا رئاسة المجلس هو رسالة للشعب المصري والقوى السياسية والحزبية بأهمية دسترة التشريعات خلال الفترة المقبلة.



وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.



وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".