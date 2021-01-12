بولندا تسجل أول أثر جانبي بالغ ناتج عن استخدام لقاح ضد كورونا

علن وزير الصحة البولندي، أدام نيدزيلسكي، عن تسجيل أول أثر جانبي بالغ ناجم عن لقاح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال نيدزيلسكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "يفيد التقرير الصادر عن كبير الأطباء بأنه تم حتى الآن تسجيل 37 أثرا جانبيا غير مرجو بعد عمليات التلقيح. بينها 32 حملت طابعا طفيفا، و4 متوسطة، و1 بالغا".

ولم يذكر وزير الصحة البولندي أي تفاصيل حول طبيعة الأثر الجانبي البالغ أو اسم اللقاح الذي أدى إليه.

وأطلقت بولندا، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، كما بدأت لاحقا السلطات الصحية في البلاد استخدام مصل طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.