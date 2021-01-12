التعادل السلبي يحسم شوط "الفرص الضائعة" من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حسم التعادل السلبي بدون أهداف، الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه الإنتاج الحربي، والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد هذا الشوط فرصا ضائعة بالجملة من جانب كلا الفريقين حيث أهدر محمود كهربا أكثر من فرصة للأهلي، كما تصدت العارضة لتسديدة علي معلول، فيما أهدر محمد فييرا ومصطفى البدري أكثر من فرصة خطيرة لفريق الإنتاج الحربي.


بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وفي الدقيقة الرابعة مرر أليو دياناج بينية رائعة لمحمود كهربا وضعته منفردًا بأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي لكن كهربا وضع الكرة بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة هدف محقق لأصحاب القميص الأحمر.

وعاد كهربا في الدقيقة 7 وراوغ محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر هذه المرة للحارس أحمد يحيى في ثاني الفرص الحمراء.

وفي الدقيقة 14 انطلق السيد الشبراوي الظهير الأيمن للإنتاج الحربي حيث تخطى علي معلول داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة عرضية أرصية لكن بدر بانون أنقذ مرماه بعدما أبعد الكرة قبل أن تصل إلى باسم مرسي مهاجم الضيوف في أول المحاولات الهجومية لرجال المدرب مختار مختار، ثم أتبعه باسم مرسي بضربة رأسية مرت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

ومرر محمد فييرا كرة رائعة إلى زميله مصطفى البدري الذي سدد الكرة سهلة لمحمد الشناوي، ثم رد كهربا بتسديدة أخرى لكنها مرت بسلام على مرمى أحمد يحيى حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.

وفي الدقيقة 25 استلم محمد فييرا أحد أنشط لاعبي فريق الإنتاج الحربي وراوغ حمدي فتحي ثم سدد الكرة قوية لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي الذي صرخ في وجه زملائه وطالبهم بضرورة الضغط على مهاجمي الإنتاج بشكل أكبر.

وواصل لاعبو فريق الإنتاج الحربي ضغطهم على دفاعات الأهلي حيث انطلق محمد فييرا مرواغا أيمن أشرف باتجاه المرمى لكن حمدي فتحي انقض على الكرة وأبعدها وأفقد خطورتها، ثم رد الأهلي بهجمة منظمة ليمرر حسين الشحات الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها والتر بواليا بعيدة تماما عن عارضة أحمد يحيى حارس مرمى الضيوف.

ومع حلول الدقيقة 35 مرر محمود كهربا الكرة إلى والتر بواليا داخل منطقة الجزاء ليسددها المهاجم الكونغولي لكن أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي تصدى للكرة بأقدامه وأبعد الكرة عن مرماه، ليحصل حمدي فتحي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الإنتاج الحربي نفذها على معلول بإتقان لكن العارضة تصدت لتسديدته وتحرم الأهلي من أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 39 ارتكب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الخطأ حيث فشل في الإمساك بالكرة العرضية السهلة لتصل الكرة إلى مصطفى البدري الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر وضع قدمه ليمنع تسديدة مهاجم الإنتاج من الاتجاه نحو المرمى ويبعدها عن مرماه.

ولم يشهد الشوط الأول أي جديد في الدقائق المتبقية على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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