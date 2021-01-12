كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف قافلة شتوية جديدة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وقد انطلقت هذه القافلة نحو قرية الغرقد في أول أيام السنة الجديدة، واستهدفت هذه القافلة من أثقلهم الشتاء ببردِه حيث شملت القافلة توزيع بطاطين، كما كان هناك معرض ملابس.

ونظرًا للظروف التي نمر بها كان هناك توعية عن فيروس كورونا المستجد (COVID19) لنشر المزيد من الوعي بين الناس حيث شملت هذه التوعية أعراض فيروس كورونا وكيفية التعامل مع الأشخاص عند ظهور أي من الأعراض عليهم.

كما شملت أيضا توزيع عدد من الكمامات لنشر المزيد من الوعي حول الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

والجدير بالذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف (EPSF-BeniSuef ) والمؤسس عام ١٩٩٨ هو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) والمؤسس عام ١٩٨٢.
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)
كمامات وبطاطين.. طلاب صيدلة "يدفئون" شتاء الأسر الفقيرة ببني سويف (صور)

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