عضو بالنواب: غدًا سيتم اختيار الأسماء الخاصة باللجان.. ويوم الخميس ستُعلن النتائج (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم هو بداية لانعقاد الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ بحلف اليمين وفق إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية في هذه الجلسة بداية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة للنواب قبل الدخول.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت حلف اليمين للنواب الفردي ثم القائمة، وبعدها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، موضحًا أنه غدًا سيتم إعلان الأسماء الخاصة بكل لجنة من لجان المجلس، على أن يتم إعلان النتائج يوم الخميس والمتعلقة بهيئات مكاتب اللجان من حيث رئيس اللجنة والوكلاء وأمين السر.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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