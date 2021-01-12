محافظ بني سويف يستقبل مصمم تطبيق "SCHOLAR GUIDE" لخدمة الباحثين والأكاديميين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالدكتور قياتي عاشور المدرس المساعد بجامعة بني سويف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث تم استعراض تفاصيل تطبيق SCHOLAR GUIDE (دليل المنح الدراسية)والذي قام بتصميمه ابن المحافظة "د.قياتي "، ويهدف إلى دعم الباحثين والأكاديميين في مختلف المجالات.

حيث أثنى محافظ بني سويف على التطبيق الذي يساهم بشكل فاعل في خدمة البحث العلمي، ويعد جهدا مشكورا من أحد شباب المحافظة المميزين،وبما يواكب رؤية الدولة الحالية نحو تعظيم دور التكنولوجيا في كافة المجالات والقطاعات،مشيرا إلى قطاع البحث العلمي والعمل الأكاديمي من القطاعات المهمة والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن محاور رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء استعرض "قياتي" التطبيق الذي يعتبر دليلًا أكاديميًا شاملًا لكل الباحثين،ويوفر جميع الروابط على شبكة الإنترنت للحصول على مصادر المعلومات التي تفيد عملية البحث العلمي مثل (محركات بحث، أدلة الدوريات العلمية، المكتبات الرقمية، قواعد البيانات العالمية، الرسائل الجامعية، الأرشيفات الإلكترونية).

ويساعد الباحثين في تجميع البيانات وعمل الاستبيانات الإليكترونية ومعالجتها عن طريق توفير مواقع وروابط الأدوات اللازمة مثل (أدوات تصميم الاستبيانات، أدوات تحليل البيانات، البرامج الإحصائية،حساب عينة الدراسة)،ويقدم معلومات حول المواقع والروابط الخاصة بالتحرير والكتابة العلمية والتي تتمثل في (الترجمة، فحص الاقتباس، إعادة صياغة النصوص، صياغة وإدارة الاستشهادات المرجعية، تصحيح الإملاء والقواعد النحوية)

كما يتيح التطبيق روابط ومواقع للدعم التقني للملفات والصور والفيديوهات والمتمثلة في (العروض التقديمية، الإنفوجراف، الخرائط الذهنية، تعديل الصور والفيديو، تعديل ملفات pdf)، ويساهم في تنمية المهارات الأكاديمية والبحثية عن طريق توفير مواقع وروابط لكل من (منصات التعلم الإلكتروني، تعليم اللغات، مهارة الكتابة العلمية، منصات التواصل الأكاديمية)، كما يتيح الروابط والمواقع الخاصة بالأنشطة والمنح والمشروعات البحثية التي تهم الباحثين مثل (المؤتمرات العلمية، المنح الدراسية، دعم وتمويل المشروعات البحثية، الجوائز)

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