رغم الإجراءات المشددة.. لبنان يسجل رقما قياسيا بحالات الوفاة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات هذه هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

 

وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.

 

وقالت إنه تم تسجيل 4544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، بينها 618 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 16.7%.

 

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان أعلن حالة الطوارئ الصحية تبدأ من 14 يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج والولوج إلى الطرقات خلال هذه الأيام وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

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