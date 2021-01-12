أحمد كريمة عن تصريحه المثير للجدل "الطب النبوي أكذوبة": محرر الخبر لم يراعي الدقة

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قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن العرب قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا الحجامة، وعندما بعث الرسول لم يحرمها، لافتَا إلى أن الحجامة كان وصفة شعبية في هذا الوقت لعلاج بعض الأمراض، ولا يمكن انسابها إلى السنة.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء:" الحجامة لا يمكن أن تكون من السنة النبوية، هذه من قبيل العادات، وكانت وصفة شعبية في زمن النبي، والمسلم ليس ملازمًا بها".



وعن حديثه بان الطب النبوي اكذوبة، رد قائلا:" محرر الخبر لم يراعي الدقة شوية"، لافتَا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ما فيه بيئته من فوائد الاعشاب، ولا يمكن انساب مثل هذه الامور إلى السنة، والذهاب إلى العطارة لعلاج العقم أو الضعف الجنسي بحجة انها من الطب النبوي،، متابعًا:"هذا لا ينسب إلى الإسلام من قريب أو بعيد".

