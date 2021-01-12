61 % تراجع في أعداد المسافرين جوا بالولايات المتحدة في نوفمبر

قالت وزارة النقل الأمريكية الثلاثاء إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.





والانخفاض أقل قليلا من هبوط بلغ 62 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.





ونقلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني 2019.





وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل نيسان عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96 بالمئة.