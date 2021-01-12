61 % تراجع في أعداد المسافرين جوا بالولايات المتحدة في نوفمبر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
قالت وزارة النقل الأمريكية الثلاثاء إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.

والانخفاض أقل قليلا من هبوط بلغ 62 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل نيسان عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96 بالمئة.

أخبار تهمك

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

أشرف قاسم: أداء لاعب الزمالك لم يكن مرضيًا اليوم بسبب الإرهاق

منذ 41 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 8 ساعات

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الاهلي يرد على أنباء رحيل حسين الشحات للدوري الإماراتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

06:29 م

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض