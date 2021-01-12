الإعدام لمتهمين والمؤبد لـ5 آخرين في اتهامهم بقتل أمين شرطة ببني سويف

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قضت محكمة جنايات بنى سويف، بالإعدام لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد لـ5 متهمين وبراءة اثنين متهمين في اتهامه بقتل خليفة حسن عبدالجيد، امين شرطة بالأمن الوطني، وإصابة فلاح أثناء قيامهم باطلاق نار عليهما بالطريق الزراعى في 25 أكتوبر 2015، خلال استقلالهما سيارة رقم 104409 ملاكي وانتظارهم جميعا لهما وإطلاق 22 عيارا ناريا عليهما ما أدى لقتل أمين الشرطة وإصابة الآخر.



وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالحي كمال الدين فازوره، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، والدكتور رؤوف رفعت راجى، وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال، وقضت بإعدام كلًا من: عمرور ر ع ح، 23 سنة عامل بمصنع الكوكا كولا المقيم بعزبة إسلام بقرية الكوم الأحمر، وعبدالعظيم م ع، 30 سنة حاصل على بكالوريوس ومقيم بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف.



كما قضت بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين وهم طارق ع أ ف مواليد 1960، وهو مدير الشركة العالمية للتوريدات ومقيم بندر بنى سويف، مسؤلا عن العمليات النوعية بقطاع بنى سويف، ورمضان ا ا، وإسلام م ح، وأحمد ك م أ مواليد قرية تلت 1987 نقاش وحاصل على دبلوم تجارة، وصالح م ص، بندر الفشن.



وقضت ببرأة كلا من محمد أحمد محمد محمود الجزار مواليد 1972، مدير حسابات جمعية الدعوة الاسلامية ويقيم بياض العرب مركز بنى سويف، وله مقر أخر بقرية أهوة، ومصطفى سيد عبدالحميد عبدالفتاح وشهرته مصطفى القشلاوي مواليد 1980 أخصائى علاج طبيعى ومقيم قمن العروس بمركز الواسطى.



وكانت المحكمة وجهت إلى المتهمين قيامهم بقتل خليفة حسن عبدالجيد أمين شرطة بالأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد «تنفيذا لغرض جماعتهم الإرهابية وبيتوا النية وعقدوا العزم قتله وأعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة وتتبعا خطاه وقام الأخير (عبدالعظيم م) بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا ازهاق روحه وقتله، محدثا إصابته الموجود بالصفة التشريحية في أوراق القضية».

