ألافيس الإسباني يعلن أبيلاردو مدرباً للفريق بعد إقالة ماتشين

أعلن نادي ألافيس الإسباني عن تولي أبيلاردو فرنانديز قيادة الفريق المتعثر لتحسين فرصه في تجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.









وقال ألافيس إن أبيلاردو سيتولى القيادة حتى نهاية الموسم بعد أن أعلن في وقت سابق اليوم إقالة ماتشين عقب الخسارة 1-3 أمام قادش ليصبح بالمركز 16 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.









وأصبح أبيلاردو، الذي قضى موسمه الأخير في اللعب مع ألافيس، مدربا للفريق في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقاده بنجاح للخروج من منطقة الهبوط وإنهاء الموسم في المركز 14.









وفي الموسم التالي قاد ألافيس لتحقيق المركز 11 قبل رحيله. وكانت تجربته الأخيرة مع إسبانيول وأقيل في يونيو حزيران الماضي بعد أن واجه خطر الهبوط.









وتولى ماتشين قيادة ألافيس في بداية الموسم، وحقق فوزا مفاجئا على ريال مدريد حامل اللقب كما تعادل على أرضه مع برشلونة، لكنه لم يقنع إدارة النادي بإمكانية استمرار النتائج الإيجابية.









كما قرر ويسكا فريق الذيل الانفصال عن المدرب ميشيل بعد الخسارة 0-2 على أرضه أمام ريال بيتيس.









وحقق ويسكا فوزاً واحداًَ في 18 مباراة هذا الموسم، ومنذ صعوده إلى دوري الأضواء في الموسم الأول للمدرب ميشيل الذي سبق له قيادة رايو فايكانو إلى الدرجة الأولى قبل أن يفقد منصبه أيضاً.