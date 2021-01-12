"سأقاضي من يأتي على حقي".. أول تعليق من رامي صبري على تدخل هاني شاكر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق المطرب رامي صبري، على انهاء الخلاف بينه وبين عزيز الشافعي وتامر حسين، وذلك من خاصية الستوري على موقع الصو والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "صبري" أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد تدخل لإنهاء الخلاف هو ومدحت العدل، وأنه سيقدر تدخل الثنائي ولكن إذا حدث شئ آخر سيتم مقاضاة من يأتي على حقه.

ووجه تامر حسين رشالة شكر لمدحت العجل وهاني شاكر بسبب تدخلهم لحل هذه الأزمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "شكرًا لـ النقيب المُحترم الفنان هانى شاكر،والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، لحرصهم الشديد على القيم والمبادىء، ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى، ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى، بمكالمتكم".

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