متى يحقق العالم مناعة القطيع ضد كورونا؟.. طبيب يُجيب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هناك 91 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا فى العالم، موضحا أنه تم تعافي الكثير والكثير وذلك بعد أن احترموا النصائح والإرشادات الطبية.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في حديثه لقناة "الغد"، أنه تم تأكيد حديث منظمة الصحة العالمية منذ أسبوعين وليس من تحليل طبي أو صحي، مشيرا إلى أن اللقاحات وصلت متأخرة جدا والبدء بها حيث تعطي المناعة بعد 7 أيام من الجرعة الأولى للقاح وشهر ونصف بعد الجرعة الثانية.

وأوضح أن دول أوروبا والعالم بدأت الآن في التطعيم والحصول على اللقاحات وهناك دول أنهت جرعات اللقاح التي أتيحت لديها مثل إيطاليا، مشددا على أنه يوجد يوجد دول فقيرة لم يصل لها اللقاح وهو ما يزيد من صعوبة الوضع الصحي والطبي وتفشي الوباء بها.

وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أوروبا تبحث عن اللقاحات لتعويض لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر في إيطاليا مودرنا بجانب اللقاحات الصينية والروسية، واستمرار عمليات التطعيم.

كما شدد على ضرورة التعامل واتباع الإجراءات الاحترازية بجانب اللقاحات والأدوية، موضحا أن العلاج أثبت نجاح وفعالية عالية وارتفاع نسب التعافي والمشكلة الآن تكمن في تحور وتغير الفيروس لكنه في الوقت نفسه ليست أعراضه خطيرة كما ظهر في العام الماضي.

ونوهت منظمة الصحة العالمية، بأن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة، داعية إلى "التحلي بالصبر قليلًا"، ومؤكدة ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الحماية.

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