متى يحقق العالم مناعة القطيع ضد كورونا؟.. طبيب يُجيب
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:08 م
أمنية فوزي
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هناك 91 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا فى العالم، موضحا أنه تم تعافي الكثير والكثير وذلك بعد أن احترموا النصائح والإرشادات الطبية.
وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في حديثه لقناة "الغد"، أنه تم تأكيد حديث منظمة الصحة العالمية منذ أسبوعين وليس من تحليل طبي أو صحي، مشيرا إلى أن اللقاحات وصلت متأخرة جدا والبدء بها حيث تعطي المناعة بعد 7 أيام من الجرعة الأولى للقاح وشهر ونصف بعد الجرعة الثانية.
وأوضح أن دول أوروبا والعالم بدأت الآن في التطعيم والحصول على اللقاحات وهناك دول أنهت جرعات اللقاح التي أتيحت لديها مثل إيطاليا، مشددا على أنه يوجد يوجد دول فقيرة لم يصل لها اللقاح وهو ما يزيد من صعوبة الوضع الصحي والطبي وتفشي الوباء بها.
وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أوروبا تبحث عن اللقاحات لتعويض لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر في إيطاليا مودرنا بجانب اللقاحات الصينية والروسية، واستمرار عمليات التطعيم.
كما شدد على ضرورة التعامل واتباع الإجراءات الاحترازية بجانب اللقاحات والأدوية، موضحا أن العلاج أثبت نجاح وفعالية عالية وارتفاع نسب التعافي والمشكلة الآن تكمن في تحور وتغير الفيروس لكنه في الوقت نفسه ليست أعراضه خطيرة كما ظهر في العام الماضي.
ونوهت منظمة الصحة العالمية، بأن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة، داعية إلى "التحلي بالصبر قليلًا"، ومؤكدة ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الحماية.
وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في حديثه لقناة "الغد"، أنه تم تأكيد حديث منظمة الصحة العالمية منذ أسبوعين وليس من تحليل طبي أو صحي، مشيرا إلى أن اللقاحات وصلت متأخرة جدا والبدء بها حيث تعطي المناعة بعد 7 أيام من الجرعة الأولى للقاح وشهر ونصف بعد الجرعة الثانية.
وأوضح أن دول أوروبا والعالم بدأت الآن في التطعيم والحصول على اللقاحات وهناك دول أنهت جرعات اللقاح التي أتيحت لديها مثل إيطاليا، مشددا على أنه يوجد يوجد دول فقيرة لم يصل لها اللقاح وهو ما يزيد من صعوبة الوضع الصحي والطبي وتفشي الوباء بها.
وأكد رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أوروبا تبحث عن اللقاحات لتعويض لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر في إيطاليا مودرنا بجانب اللقاحات الصينية والروسية، واستمرار عمليات التطعيم.
كما شدد على ضرورة التعامل واتباع الإجراءات الاحترازية بجانب اللقاحات والأدوية، موضحا أن العلاج أثبت نجاح وفعالية عالية وارتفاع نسب التعافي والمشكلة الآن تكمن في تحور وتغير الفيروس لكنه في الوقت نفسه ليست أعراضه خطيرة كما ظهر في العام الماضي.
ونوهت منظمة الصحة العالمية، بأن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة، داعية إلى "التحلي بالصبر قليلًا"، ومؤكدة ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات الحماية.