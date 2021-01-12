خبيرة تغذية تكشف عن حل سحري لـ "الشخير"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها أطلقت مباردة جديدة تحمل إسم "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء" بهدف انشاء أجيال لا تعاني من مرض السمنة، ومساعدة المجتمع على التخلص من ظاهرة السمنة التي زادت خلال السنوات الأخيرة بسبب بعض السلوكيات الجديدة التي دخلت عل المجتمع.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الكرش أو سمنة البطن هي أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الاجهزة في جسم الإنسان، ولا يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بعملها على أكمل وجه في وجود خلايا دهنية.

ولفتت إلى أن "الشخير" الحميد سببه وجود خلايا دهنية، وفي حال التخلص من زيادة الوزن، ينام الشخص بدون "شخير"، وينام براحة كاملة، ويتخلص من "النجهان".

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