أشرف قاسم: أداء لاعب الزمالك لم يكن مرضيًا اليوم بسبب الإرهاق

أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رضاه التام عن الفوز على المصري البورسعيدي اليوم مؤكدا أنه فوز صعب جدا.









أضاف قاسم أن الأداء لم يكن مرضيا اليوم بسبب الإرهاق الذي يعانيه اللاعبون بعد خوض لقاء طلائع الجيش في السويس قبل مواجهة اليوم بـ ٤٨ ساعة حيث العودة إلى القاهرة والسفر مرة أخرى للإسكندرية.









أشار أشرف قاسم إلى أن النقاط الثلاث هي الأهم وكذلك تحقيق الفوز الرابع على التوالي موجها الشكر للاعبين على إصرارهم، وكذلك الجهاز الفني، ومجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة للاعبين.









وأوضح المشرف العام على فريق الكرة أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني استطاع عمل توليفة لمواجهة الارهاق، مشيرا إلى أن إمام عاشور يلعب بثقة المدير الفني واللاعبين، ويقدم مستويات فنية مميزة، ويستحق التسجيل.









وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الإسكندرية.



