محامي مودة الأدهم يكشف سبب فرض غرامة 300 ألف جنيه على موكلته

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علق محمود السويفي، محامي مودة الأدهم، على تخفيف عقوبة موكلته من السجن والغرامة تقدر بـ300ألف جنيه إلى الغرامة فقط، قائلًا: " المحكمة اكتفت بالغرامة وألغت عقوبة الحبس"، مشيرًا إلى أن الغرامة فُرضت على المتهمة بسبب امتلاكها جهاز مشفر لا يمكن امتلاكه بدون تصريح.



وتابع "السويفي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البعض لديه فكرة أن مودة الادهم تقوم بنشر أشياء مخلة، وهذا الامر لم يثبت امام المحكمة، وجميع الحسابات الخاصة بمودة الادهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية ولا تتبعها.



ولفت إلى أن النيابة لم توجه تهمة الاتجار بالبشر لمودة الأدهم، وننتظر الان اجراءات الافراج عن المتهمة، إلا إذا قامت النيابة العامة بتوجيه أي اتهامات أخرى لمودة الادهم.



برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.



وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

