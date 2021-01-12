موسيماني "غاضب" بسبب إهدار كهربا للفرص السهلة أمام مرمى الإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
سادت حالة من الاستياء على دكة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب إهدار لاعبي الفريق الأحمر عددًا من الفرص السهلة خلال مباراة الإنتاج الحربي.

وظهرت علامات الغضب على وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد إهدار محمود كهربا أكثر من فرصة محققة للتسجيل في مرمرى الإنتاج الحربي.

وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي المتواجدين على دكة البدلاء عن إهدار كهربا للفرص السهلة للتسجيل.

ويتعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي حاليا بدون أهداف في المباراة المقبلة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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