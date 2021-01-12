برلماني: مجلس نواب 2021 إضافة قوية لخطط التنمية المستدامة لمصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وصف عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021 باليوم التاريخي الذي يضاف إلى الأيام التاريخية التي مرت بها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وقال "خليل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن برلمان 2021 يشهد مشاركة عدد كبير من السيدات، ووجود كل الأعمار في مختلف الاتجاهات.

وأضاف أن هذا المجلس يضم مجموعة من الخبرات العلمية وأستاذة الجامعة وهو ما سوف ينعكس على البرلمان في التشريعات والقيام بدوره القادم.

وأكد أن هذا البرلمان سيكون إضافة قوية إلى خطط التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة المصرية وسوف يصب في مصلحة التعليم والصحة والمزيد في خطط التحول الرقمي والرقمنة.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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