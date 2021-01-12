آخرهم علي ماهر.. البرتغالي باتشيكو «قاهر الأهلاوية» في الدوري





وقاد "باتشيكو" الزمالك للفوز على المصري بهدف دون رد سجله اللاعب إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة صعدت به لقمة ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.





باتشيكو "قاهر" الأهلاوية:





وأصبح علي ماهر ثالث مدرب أهلاوي يخسر أمام البرتغالي جايمي باتشيكو في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي (2020 - 2021)، وسبقه عماد النحاس مدافع الأحمر السابق والمدير الفني للمقاولون العرب والذي خسر مباراته الافتتاحية بالمسابقة المحلية أمام الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.





وكان أحمد سامي مدرب سموحة الحالي وأحد أبناء القلعة الحمراء خسر أيضًا أمام الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي بهدفين دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، قبل أن يسقط علي ماهر مع المصري البورسعيدي في مباراة الليلة أمام الفارس الأبيض بهدف دون رد.





وقاد "باتشيكو" الزمالك في 15 مباراة حتى الآن بمختلف البطولات، فاز في 11 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

استمر البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك في حصد ضحاياه من المدربين الأهلاوية في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر نجم الأحمر السابق في لقاء الجولة السابعة من المسابقة المحلية.