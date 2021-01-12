رئيس البرلمان العربي يُهنيء المستشار الدكتور حنفي جبالي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي بمناسبة ‏ انتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية، معبراً عن خالص التهاني وعظيم التبريكات لمعاليه على الثقة الكبيرة التي ‏حظي بها من نواب الشعب المصري الشقيق.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي، سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي المصري وصولاً إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في جمهورية مصر العربية.

 

وبهذه المناسبة الطيبة، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون الوطيدة بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

 

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب المصري الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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