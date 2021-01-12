الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لاعبي الفريق راحة غدًا وبعد غدٍ من التدريبات، وذلك بعد خوض مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجمعة المقبل استعدادا لخوض مواجهة الجونة في الجولة الثامنة للدوري والمقررة 19 يناير الجاري.

وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الاسكندرية.

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