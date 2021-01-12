أحمد موسى يهنئ حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الدكتور حنفي جبالي، الذي انتخب كرئيس مجلس النواب.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن 6 مرشحين ترشحوا على مقعدي وكيلي مجلس النواب، بينهما النائبين محمد أبو العينين، وفريدة الشوباشي.

كما وجه موسى التحية للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على جهوده المبذولة خلال البرلمان الماضي، مشيرا إلى أن البرلمان شهد ترؤس سيدة «فريدة الشوباشي» للجلسة الافتتاحية لأول مرة في التاريخ.

وأردف موسى: "من اللافت أن عدد من النواب لا يرتدون كمامات، لكن مازال البعض يرتدي الكمامة".


وفي قت سابق، قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد فوزه لرئاسة مجلس النواب: "كل الشكر والتقدير لشهداء القوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء والمواطنين الذين استشهدوا في سبيل الوطن".

وتابع "جبالي"، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،: "كل التحية والتقدير للأطباء لدورهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشكر الهيئة الوطنية لانتخابات ورجال الأمن لدورهم المهم في إتمام انتخابات مجلس النواب بالرغم من وباء كورونا".

واستكمل: "الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء على ما تم من مجهود لأعضاء البرلمان السابق
دعا رئيس مجلس النواب لبدء إجراءات انتخابات وكيلي المجلس".



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