4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب النادي المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021.

جاء هدف فوز الزمالك على المصري عن طريق اللاعب "إمام عاشور" بالدقيقة 54 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء الفريق البورسعيدي، ليقود الفارس الأبيض لصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

وحقق الزمالك عدة مكاسب بعد الفوز على المصري البورسعيدي في مباراة الليلة نستعرضها في هذا التقرير:-

1- اعتلاء الصدارة:
أهم مكاسب الزمالك من مباراة اليوم ضد المصري البورسعيدي هو اعتلاء صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويلتقي بعد قليل مع الانتاج الحربي وحال خسارته أو تعادله سوف ينفرد الفارس الأبيض بصدارة المسابقة المحلية.

2- مدفعجي جديد:
استمرار تألق إمام عاشور وتسجيله لهدف رائع في شباك المصري البورسعيدي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعث رسالة اطمئنان للجهاز الفني للفريق الأبيض بشأن مركز خط وسط الفريق في ظل غياب فرجاني ساسي عن المباريات واستمرار أزمة تجديد عقده.

كما أصبح "عاشور" من الأسلحة المهمة بالنسبة للزمالك بفضل تسديداته الصاروخية والدقيقة والذي أصابت المرمى في مباراتين متتاليتين، حيث سجل هدفين في شباك طلائع الجيش، وعاد اليوم ليضرب مرمى المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قادت الفريق للفوز في المباراة.

3- اكتساب الثقة:
تحقيق الانتصارات المتتالية للزمالك يمنح اللاعبين ثقة كبيرة تساعد الفريق على استعادة بريقه مجددًا والذي فقد جزء كبير منه بسبب الأزمات التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية وأبرزها الاطاحة بمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور وايقافه بسبب المخالفات المالية والإدارية بالإضافة للبداية المتذبذبة في بطولة الدوري، فضلًا عن الشائعات التي طاردت لاعبي الفريق مؤخرًا والتي أثرت على الأداء بنسبة كبيرة.

4- تكريس عقدة "ماهر":
نجح الزمالك في تكريس عقدة علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، بعدما واصل التفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما، حيث جمعتهما 6 مباريات، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطولة الدوري المصري الممتاز المصري الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أشرف قاسم: أداء لاعب الزمالك لم يكن مرضيًا اليوم بسبب الإرهاق

منذ 40 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يرد على أنباء رحيل حسين الشحات للدوري الإماراتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. أيمن حفني يسجل هدف التقدم للزمالك أمام الأهلي

المصري يقهر الزمالك ويهدي صدارة الدوري إلى الأهلي

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويعود لقمة الدوري مؤقتا

مفاجأة.. زيزو يكشف سر هدف فوز الزمالك أمام المقاولون العرب

الأهلي يعود للقمة وبيراميدز سابعًا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأحد 15 / 12 / 2019

عودة الدوري المصري.. التاريخ ينحاز للزمالك ضد أبناء بورسعيد (أرقام وحقائق)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

06:29 م

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض