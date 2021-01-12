عزمصطفى عن إدارة فريدة الشوباشي لجلسة البرلمان: مشهد عظيم (فيديو)

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وصفت الإعلامية عزة مصطفى، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بأنها مشهد عظيم.



وقالت مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن الجلسة الافتتاحية للبرلمان مشهد مصري عظيم، وإنجاز للدولة المصرية في وسط أزمة فيروس كورونا.



وحول إدارة فريدة الشوباشي للجلسة قالت"مشهد عظيم يجسد باهتمام الرئيس السيسي بتمكين المرأة"، مؤكدة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمثيل الشباب والمرأة دائما.



وأعربت مصطفى عن تفاؤلها بنسبة تمثيل الشباب والمرأة في مجلس النواب.



وفي سياق متصل، قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد فوزه لرئاسة مجلس النواب: "كل الشكر والتقدير لشهداء القوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء والمواطنين الذين استشهدوا في سبيل الوطن".



وتابع "جبالي"، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،: "كل التحية والتقدير للأطباء لدورهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا".



وأضاف: "أشكر الهيئة الوطنية لانتخابات ورجال الأمن لدورهم المهم في إتمام انتخابات مجلس النواب بالرغم من وباء كورونا".



واستكمل: "الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء على ما تم من مجهود لأعضاء البرلمان السابق ودعا رئيس مجلس النواب لبدء إجراءات انتخابات وكيلي المجلس".

