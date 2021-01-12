المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: لدينا تكليف رئاسي بتحمل تكاليف لقاح كورونا للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقع اليوم بين وزارة الصحة والصندوق للمشاركة في توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين.

وقال "مختار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هناك تكليف رئاسي بتحمل تكاليف لقاح كورونا للأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال بيانات وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أنه سيتم اختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على لقاح كورونا وفقًا لبيانات برنامج تكافل وكرامة وقواعد بيانات المنظمات الأهلية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توفير 160 مليون جنيه من أجل توفير اللقاح المتوقع البدء في التطعيم به مع بداية فبراير المقبل.

وفي ذات السياق قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني سينو فارم، وسيتم الإعلان عن جدول تدفق اللقاح خلال أسبوع.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن مصر ستحصل أيضًا على لقاح استرازينكا، وتعاقدت على 40 مليون جرعة من هذا اللقاح، كما أن مصر تعاقدت على جرعات لـ20% من السكان مع الاتحاد العالمي لانتاج اللقاحات "الجافي" بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت على شراء جرعات تكفي من 50 لـ60 مليون مواطن.

ولفتت إلى أن صندوق تحيا مصر هو من سيقوم بتوفير اللقاحات للأسر الاكثر احتياجات والاطقم الطبية، وهناك بعض رجال الأعمال أعلنوا عن تبرعهم بتطعيم لعدد من المواطنين، معقبة: "صندوق تحيا مصر هو من سيمول اللقاحات".

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