وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، قائلًا: "يعز عليا جدًا كمصري هذه الشركة، وعيلتي كلها زي الكثير من المصريين كان لديهم أسهم في شركة الحديد والصلب"

وتابع "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصنع الحديد والصلب كان يعمل بشكل خاطئ تمامًا، مما أدى للكثير من الخسائر، معقبًا: "أفران مصنع الحديد والصلب من المفترض أن تعمل لعامين او الثلاثة دون إطفاء، ولكن للأسف الأفران في الشركة كان تفتح وتقفل زي أفران المنزل، وهذا تسبب في الكثير من الخسائر".

ولفت إلى أن الوزارة استعانت باستشاري لتشغيل المصنع، الذي طالب بتشغيل الفرن لمدة 3 شهور، لمعرفة حجم الخسائر، وبعد ذلك لم نستطيع تشغيله أكثر من أسبوعين بسبب الخسائر التي لحقت بالمصنع، فتم الاستعانة بمشغلين من الداخل أو الخارج لاعادة تشغيل المصنع، مع إزالة المديونية التي وصلت لـ6.5 مليار جنيه، وتم اعداد مناقصة حول المصنع، ولم يتقدم أحد،، ولذلك تم اتخاذ قرار تصفية الشركة

وأشار إلى أن الكثير من الجهات درست ملف مصنع الحديد والصلب، وكان قرار جميع الجهات الإغلاق، وقبل تنفيذ هذا القرار، تم تدبير ميزانية تعويض العاملين الذي يقدر عدداهم بـ7 آلاف عامل.

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