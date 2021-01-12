وزير الاقتصاد الألماني: لا حاجة لمزيد من التحفيز لمواجهة تداعيات كورونا





قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لصحيفة دي تسايت إن ألمانيا ليست بحاجة لحزمة تحفيز ثانية لمواجهة تداعيات تفشي كوفيد-19، وذلك بالنظر إلى تدابير الدعم الحالية وتزايد الزخم في حملة التطعيم.





وأشار ألتماير إنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، تواجه ألمانيا فترة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة شديدة الصعوبة، لكنه لم يصل إلى حد القول إن هناك حاجة إلى مزيد من تدابير الدعم.





وأضاف قائلا في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء "لا.. لا نحتاج برنامج تحفيز آخر"، مضيفا أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية.