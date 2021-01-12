الاهلي يرد على أنباء رحيل حسين الشحات للدوري الإماراتي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف
رد مسؤولو الأهلي على ما تردد من أبناء بشأن رحيل حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر إلى الدوري الإماراتي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

نفى مسؤولو النادي الأهلي ما تردد بشأن تلقى الإدارة الحمراء عرضًا رسميًا من الوحدة الاماراتي للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مسؤولو النادي الأهلي أن كل ما تردد بشأن رحيل حسين الشحات وتلقيه عروضا من الدوري الإماراتي غير صحيح، حيث شددوا على أن الاعب لن يرحل بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي تمسك باستمراره.

ويرى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أن الشحات من القوام الأساسي للفريق الأحمر مع موسيماني ولا يمكن الإستغناء عنه في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإماراتية ربطت اسم حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالرحيل إلى العين الإماراتي في يناير الجاري.

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