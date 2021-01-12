رئيس الزمالك يهنئ الفريق بعد الفوز على المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد فوزه على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. 

وأثنى عبدالعزيز على نجاح الفريق في تحقيق الفوز رغم تعاقب المباريات بصورة مضغوطة وكانت آخر جولة في السويس، واليوم الفريق يلعب في برج العرب وسط فارق زمني ثلاثة أيام فقط مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة الجونة الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز على استاد بتروسبورت في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة، وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد حرص على التواجد في الملعب لمؤازرة اللاعبين رفقة المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي، والكابتن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة، والأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

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