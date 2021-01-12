رئيس الزمالك يهنئ الفريق بعد الفوز على المصري
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:25 م
رامي بشاي
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد فوزه على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.
وأثنى عبدالعزيز على نجاح الفريق في تحقيق الفوز رغم تعاقب المباريات بصورة مضغوطة وكانت آخر جولة في السويس، واليوم الفريق يلعب في برج العرب وسط فارق زمني ثلاثة أيام فقط مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة الجونة الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز على استاد بتروسبورت في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة، وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد حرص على التواجد في الملعب لمؤازرة اللاعبين رفقة المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي، والكابتن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة، والأستاذ عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.