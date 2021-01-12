سلطنة عمان تقر مرسوم الخلافة من الحاكم إلى الابن الأكبر

نشرت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، نص مرسوم الخلافة الجديد الذي يحدد انتقال الحكم من الحاكم إلى الابن الأكبر.

وأعلن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، يوم أمس، عن تعديل دستوري يشمل تعيين ولي للعهد لأول مرة وقواعد جديدة بشأن آلية عمل البرلمان.

وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، بوضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.