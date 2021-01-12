وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف

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توفت الإعلامية ماجدة أبو هيف، وأعلنت عن ذلك الإعلامية مها موسى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "موسى" قائلا: "ماجدة ابو هيف في ذمة الله، ربنا يرحمها ويسكنها الجنة يا رب، خبر محزن جدا".



وكانت الإعلامية ماجدة أبو هيف قد ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتحدثت عن أصعب الأشياء التي حدثت لها في حياتها.



وقالت: "اغتيال أنور السادات، كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، لأني كان عندي شيفت وقتهاط.