مفتي الجمهورية يهنئ المستشار الجبالي برئاسة البرلمان المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- السيدَ المستشار حنفي الجبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان المصري.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن اختيار المستشار حنفي الجبالي رئيسًا للبرلمان المصري جاء تكليلًا لمسيرته الكبيرة والمشرفة عبر مشوار قضائي حافل اختتمه برئاسته للمحكمة الدستورية العليا، ولما يتمتع به من كفاءة وإسهامات وطنية مميزة جعلت منه محل ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد.

وقال المفتي: "نحن على ثقة بقدرتكم على تحقيق المصالح العليا لمصر ولشعبها الأبي من خلال رئاستكم للبرلمان المصري العريق، واستكمال ما بدأه البرلمان السابق من إنجازات وتشريعات كانت فارقة في الحياة النيابية وتقدم البلاد واستقرارها".

وتوجه مفتي الجمهورية في ختام بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق رئيس البرلمان الجديد في مهمته الجليلة، وأن يجعله مؤيدًا ومسددًا في كل ما يخطو به من خطوات من أجل صلاح البلاد والعباد.

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