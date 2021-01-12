محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمي لمسلسله "موسى"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمي لمسلسله موسى
شارك الفنان محمد رمضان صورة لبوستر مسلسله الرمضاني "موسى" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" وذلك عقب إلغاء قرار وقفه عقب تصويره مع عدد من الفنانين الإسرائيليين.


مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل موسي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 3 ساعات

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الاهلي يرد على أنباء رحيل حسين الشحات للدوري الإماراتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير أجايي

منذ أقل من نصف ساعة

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 3 ساعات

4 مكاسب للزمالك بعد تخطي عقبة المصري البورسعيدي (تقرير)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

هبة مجدي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

منذر رياحنة ينضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

لهذا السبب.. محمد رمضان يصل لأسوان

بعد صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي.. خالد يوسف يُعلق:"صورة مهينة للفن العربي"

ضياء عبدالخالق ينضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

الأهلي يحسم مصير أجايي

09:10 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض