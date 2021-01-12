أحمد سامى: غياب التوفيق حرمنا من الفوز على البنك الأهلى ولابد من إلغاء الـ «رابيد تسيت»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه حزنه الشديد من تعادل فريقه أمام البنك الأهلى فى المباراة التى أقميت بينهما اليوم فى بطولة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وحصد الفريق النقطة السابعة هذا الموسم.


وأضاف مدرب سموحه نعانى من غياب التوفيق فى المباريات الأخيرة بشكل لم يحدث من قبل فكل المباريات التى خضناها أضعنا العديد من الفرصة السهلة والتى كانت كفيله بوجودنا حاليا فى المراكز الأربعة الأولى بداية من مباراة غزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلى.


وأشار أن الفريق تأثر سلبيا بغيابات بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا الذى ضرب الفريق مؤخرا رغم فرض الجهاز الفنى تعليمات مشددة على اللاعبين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، ونعمل حاليا على تطوير أداء اللاعبين ونبحث عن حل لأزمة العقم التهديفى التى يعانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.


وطالب أحمد سامى بضرورة الغاء تحليل الرابيد تيست لعدم فاعليته، خاصة وان الفريق قبل مواجهة البنك الأهلى كانت توجد به 9 اصابات للاعبين و3 مدلكين وقام اتحاد الكرة بعمل مسحة آخرى وأعلنت وجود 8 اصابات ، فقررت ادارة النادى اقامة مسحة ثالثة بكلية الطب جامعة الأسكندرية وهى التى أثبتت سلامة اللاعبين قبل خوض مباراة البنك الأهلى، وهذا يؤكد ان هناك تضارب فى نتائج التحاليل  التى تجرى للفرق.

 وقرر الجهاز الفنى لسموحة اغلاق صفحة مباراة البنك الأهلى من أجل التحضير لمباراته  القادمة أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث يتدرب الفريق غدا فى الخامسة مساءا بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.

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