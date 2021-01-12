رئيس البرلمان: الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد فوزه لرئاسة مجلس النواب: "كل الشكر والتقدير لشهداء القوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء والمواطنين الذين استشهدوا في سبيل الوطن".

وتابع "جبالي"، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،: "كل التحية والتقدير للأطباء لدورهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أشكر الهيئة الوطنية لانتخابات ورجال الأمن لدورهم المهم في إتمام انتخابات مجلس النواب بالرغم من وباء كورونا".

واستكمل: "الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء على ما تم من مجهود لأعضاء البرلمان السابق.

دعا رئيس مجلس النواب لبدء إجراءات انتخابات وكيلي المجلس".



أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الاهلي يرد على أنباء رحيل حسين الشحات للدوري الإماراتي

منذ 37 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 8 ساعات

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ أقل من ساعتين

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

06:29 م

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض