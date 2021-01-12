رئيس البرلمان: الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء



دعا رئيس مجلس النواب لبدء إجراءات انتخابات وكيلي المجلس".









قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد فوزه لرئاسة مجلس النواب: "كل الشكر والتقدير لشهداء القوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء والمواطنين الذين استشهدوا في سبيل الوطن".وتابع "جبالي"، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،: "كل التحية والتقدير للأطباء لدورهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا".وأضاف: "أشكر الهيئة الوطنية لانتخابات ورجال الأمن لدورهم المهم في إتمام انتخابات مجلس النواب بالرغم من وباء كورونا".واستكمل: "الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء على ما تم من مجهود لأعضاء البرلمان السابق.