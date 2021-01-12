رئيس البرلمان: الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:12 م
أمنية فوزي
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد فوزه لرئاسة مجلس النواب: "كل الشكر والتقدير لشهداء القوات المسلحة البواسل والشرطة والقضاء والمواطنين الذين استشهدوا في سبيل الوطن".
وتابع "جبالي"، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب،: "كل التحية والتقدير للأطباء لدورهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف: "أشكر الهيئة الوطنية لانتخابات ورجال الأمن لدورهم المهم في إتمام انتخابات مجلس النواب بالرغم من وباء كورونا".
واستكمل: "الفصل التشريعي الجديد يلقي على عاتقنا بذل كل الجهد للبناء على ما تم من مجهود لأعضاء البرلمان السابق.
دعا رئيس مجلس النواب لبدء إجراءات انتخابات وكيلي المجلس".