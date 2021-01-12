تعليق مدحت عبدالهادي بعد فوز الزمالك على المصري في الدوري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
علق مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز فريقه على المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالهادي بأن الفريق واجه بعض الأمور صعبة بسبب كثرة التنقلات والمباريات خارج القاهرة، ولكن اللاعبين قاموا بالدور المطلوب منهم خلال لقاء اليوم.

واضاف : يوجد تأثير على اداء الزمالك اليوم بسبب عدم وجود مهاجم، ولكن الاصرار على المكسب هو السبب الرئيسي فى الفوز على المصري.

وتابع : لن نعلق على جدول مسابقة الدوري الممتاز في الوقت الحالي، وسبب  النرفزة فى نهاية المباراة هو التحكيم.

وقد نجح فريق الزمالك غي الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله امام عاشور في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليصل الأبيض للنقطة رقم 16 في صدارة جدول المسابقة.

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