عاجل- إصابة تريزيجيه بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اللاعب عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قدر الله ماشاء فعل بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".


وأضاف :"الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض".

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه إلى العزل الصحي من أجل التعافي من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصيب به اللاعب.

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