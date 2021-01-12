قبل السوبر الإسباني .. نجمي ريال مدريد على أعتاب إنجاز تاريخي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نجمي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو أصبحا على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي بقميص الملكي في حال فوزهم بلقب في الموسم الحالي.









وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كلا من راموس ومارسيلو أصبحا على بعد لقب واحد فقط من معادلة الرقم القياسي الخاص بالأسطورة خينتو الذي يعتبر الأكثر تتويجاً بالبطولات في تاريخ ريال مدريد.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خينتو استطاع التتويج مع ريال مدريد بـ23 بطولو مع ريال مدريد في حين يملك مارسيلو وراموس 22 بطولة ولقد تمكنا من تجاوز مانولو سانشيز الذي حقق 21 بطولة.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يستعد للمنافسة على لقب السوبر الإسباني، حيث سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو يوم الخميس المقبل على أن يقابل برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم غد الأربعاء.



