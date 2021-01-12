المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
استضاف الفريق الاول لكره القدم بنادي المقاولون العرب نظيره سيراميكا كليوباترا بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 3 من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 3 المؤجله بسب مشاركه ذئاب الجبل في كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

جاء الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في الدقيقه 31 من زمن شوط المباراة الأول بتوقيع لويس إدوارد بأسيست من سيف الدين الجزيري .

ولكن أستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تعديل صفوفه قبل نهايه المباراة وأستطاع تعديل النتيجه عن طريق أحمد ياسر ريان في أول مباراه له مع الفريق بعد أنضمامه  من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة. 

شهدت المباراة  في النهاية  طرد لمدافع سيراميكا كليوباترا خالد صبحي والعديد الهجمات السريعه لكل فريق لخطف الفوز لكن لم يستطيع أي فريق تسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة النهائية التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ 39 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

06:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض