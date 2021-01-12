المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

استضاف الفريق الاول لكره القدم بنادي المقاولون العرب نظيره سيراميكا كليوباترا بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 3 من مسابقه الدوري المصري الممتاز.





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 3 المؤجله بسب مشاركه ذئاب الجبل في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





جاء الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في الدقيقه 31 من زمن شوط المباراة الأول بتوقيع لويس إدوارد بأسيست من سيف الدين الجزيري .





ولكن أستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تعديل صفوفه قبل نهايه المباراة وأستطاع تعديل النتيجه عن طريق أحمد ياسر ريان في أول مباراه له مع الفريق بعد أنضمامه من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة.





شهدت المباراة في النهاية طرد لمدافع سيراميكا كليوباترا خالد صبحي والعديد الهجمات السريعه لكل فريق لخطف الفوز لكن لم يستطيع أي فريق تسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة النهائية التعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



