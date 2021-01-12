بصاروخية إمام عاشور.. الزمالك يهزم المصري البورسعيدي في الدوري

قاد إمام عاشور نادي الزمالك إلى الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم.





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك وحصل الفريق على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، ورد المصري بعدها بهجمة سريعة من الجانب الأيسر وحصل الفريق البورسعيدي على ركلة ركنية تعامل معها دفاع الفريق، وبعدها تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.





وفي الدقيقة 12 مر عمر كمال جناح فريق المصري من الجبهة اليمنى سدد كرة قوية خارج مرمى محمد أبوجبل، بعدها حاول الزمالك الدخول في مجريات اللقاء بفضل سرعات أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.





وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين، واستمر الزمالك مستحوذا على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المصري الذي لجأ للتأمين الدفاعي .





ونشط الفريق من الجانب الأيسر عن طريق فتوح وجمعة وتنوعت العرضيات لكن شتتها دفاع الفريق البورسعيدي بعيدا عن منطقة الخطورة.





وفي الدقيقة 30 أرسل أحمد شديد عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى تعامل معها أحمد فتوح ببراعة، وبعدها بدقيقة يحاول إمام عاشور تسديد الكرة من أعلى أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي الذي استطاع التصدي للكرة.





وبعدها كثف الزمالك هجماته عن طريق أحمد فتوح الذي أرسل عرضية رائعة على رأس يوسف أوباما الذي لعبها في يد حارس المصري، وبعدها حاول المصري الوصول لشباك أبوجبل عن طريق المهاجم الكونغولي كاسينجو.





وزادت سرعة المباراة من جانب الفريقين وتسلم أحمد سيد زيزو كرة خطيرة من هجمة مرتدة أرسلها ليوسف أوباما إلا أن فريد شوقي نجح في التعامل معها بالدقيقة 35، وفي الدقيقة 40 أرسل حمزة المثلوثي عرضية على قدم أشرف بن شرقي الذي سددها على الطائر علت مرمى المصري البورسعيدي.





وفي الدقيقة 44 طلب لاعبي المصري الحصول على ركلة جزاء إلا أن الحكم محمد الحنفي قرر استمرار اللعب، وبعدها سدد حمزة المثلوثي تصويبة خارج مرمى أحمد مسعود.





واحتسب الحكم محمد الحنفي دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع لم يحدث خلالها أي تعديل في مجريات اللقاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





وبدأ الشوط الثاني بنفس تشكيل الشوط الأول، وحاول المصري اختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد شديد، وبعدها سعى الزمالك للرد السريع بهجمة مرتدة عن طريق عبدالله جمعة.





حاول المصري تنويع هجماته من الجانب الأيمن والأيسر من أجل وجود ثغرة بدفاعات الزمالك، وفي الدقيقة 55 ومن مهارة فردية استطاع إمام عاشور أن يحرز الهدف الأول من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.





وبعدها حاول المصري إدارك التعادل لكن لم تكتمل هجمات الفريق البورسعيدي بنجاح في ظل تألق دفاعات الزمالك، ولجأ فريق المصري للتسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل صعوبة الاختراق من على الأجناب أو وسط الملعب، وفي الدقيقة 60 سدد سعيدو سيمبوري تصويبة قوية خارج ملعب المباراة.





وفي الدقيقة 64 لجأ محمد الحنفي لتقنية الفار بعد سقوط أشرف بن شرقي داخل منطقة جزاء المصري إلا أن الحكم طلب مواصلة اللعب وعدم وجود خطأ على لاعب المصري، وفي الدقيقة 66 أجرى المصري تبدلين دفعة واحدة بنزول محمد عنتر بدلا من كريم العراقي ونزول أوستين أموتو بدلا من كازادي كاسينجو من أجل تنشيط الهجوم.





وفي الدقيقة 66 أشهر محمد الحنفي البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء من نصيب أحمد رفعت بسبب الاعتراض، وبعدها واصل الزمالك هجماته من على الجبهة اليمنى التي يشغلها أشرف بن شرقي، وفي الدقيقة 75 أجرى الزمالك التبديل الأول بنزول أسامة فيصل بدلا من عبدالله جمعة من أجل تنشيط الجانب الهجومي للفريق.





وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين، واستمر الزمالك مستحوذا على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المصري الذي لجأ للتأمين الدفاعي .





وكثف الزمالك هجماته من الجانب الأيسر عن طريق فتوح وبن شرقي وتنوعت الهجمات لكن شتتها دفاع الفريق البورسعيدي بعيدا عن منطقة الخطورة، وفي الدقيقة 80 أحرز البديل أسامة فيصل الهدف الثاني للزمالك إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف قبل العودة لتقنية الفار التي أكدت صحة قرار حكم الراية لتستمر النتيجة كما هي تقدم الفريق بهدف دون رد.





وفي الدقيقة 82 أهدر أشرف بن شرقي فرصة الهدف الثاني للزمالك بعدما استقبل عرضية أحمد سيد زيزو وسددها أعلى العارضة، وبعدها حاول المصري الرد على هجامت الزمالك.





وأجرى الزمالك التبديل الثاني في الدقيقة 85 بنزول محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من أشرف بن شرقي، وفي نفس الدقيقة غادر الملعب أحمد سيد زيزو وحل مكانه حسين فيصل في تبديلات لتنشيط الجزء الهجومي، وتصدت العارضة لفرصة هدف مؤكد لأسامة فيصل الذي استقبل عرضية ممتازة من حمزة المثلوثي.





وفي الدقيقة 89 أنقذ محمود حمدي الونش دفاعات الزمالك من فرصة خطيرة بعدما تفوق على النيجيري أوستن أوموتو في سباق سرعة، وبعدها احتسب محمد الحنفي 4 دقائق وقت بدل ضائع، وأجرى الزمالك التبديل الثالث بنزول محمود علاء بدلا من يوسف أوباما من أجل تعزيز الدفاع في أخر دقيقة.





وفي الدقيقة الأولى حصل المصري على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها أحمد رفعت وتحولت لركلة ركنية تعامل مع دفاع الزمالك، وبعدها أشهر الحنفي البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بهدف دون رد.





بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 16 يحتل بهم المركز الأول، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع.