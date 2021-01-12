السعودية تسجل ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة استمرارا لارتفاع طفيف يشهده هذا المؤشر في 4 أيام متتالية.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 147، لتصل بذلك إلى مستوى 364096 حالة، بينها 1939 نشطة و310 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6300 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 8 يناير 4 حالات، وفي 9 يناير كذلك 4، بينما تم في 10 يناير تسجيل 5 متوفين، وفي 11 يناير 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355857 شخصا، بعد تسجيل 151 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.