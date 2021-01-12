بإطلالة سوداء.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
نادين نجدي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وارتدت لقاء في الصورة طاقم أسود اللون، عبارة عن بلوفر أسود وشورت جلد، وجاكيت لون جلد النمر، وعلقت على الصورة قائلة:" روما" .


يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.


يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج

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