علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء يستكملون قراءة كتاب الشفا بنية رفع البلاء من فيروس كورونا









حيث قام عدد من علماء وشيوخ الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بقراءة مايقرب من أربعمائة صفحة منها فصول تفجير الماء ببركاته وانبعاثه بمسه ودعوته، وفي إبراء المرضى وذوي العاهات، وفي معجزاته فيماجمع له من المعارف والعلوم، وفي فرض الإيمان به ووجوب طاعته، واتباع سنته، وفي عادة الصحابة في تعظيمه وإجلاله وتوقيره، في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفضيلته، وقام بالقراءة الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور محمود الحفناوي وكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق، والدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، والدكتور على شمس الدين، والدكتور عبدالسلام عبدالمنصف الباحث بدار الإفتاء، والدكتور عصام معاز الباحث بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف عبدالناصر والشيخ شهاب الدين الأزهري، والطالب الأزهري عدي رزال الإندونيسي.



يذكر أن كتاب الشفا تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وكل مايتصل به من فضائل، وحقوق وواجبات، وجاء في أكثر من 800‪ صفحة، وأن مؤسسة البيت المحمدي تحيى ماكان يفعله العلماء السابقين، والشيوخ الأزاهرة من جلسات علمية يتضرعون فيها إلى الله بأن يكشف الغمة ويرفع البلاء حين كانوا يفزعون إذا اشتد بهم الحال متوسلين إلى الله بأحب خلقه إليه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرأون القرآن وصحيح البخاري وكتاب الشفا الذي اعتني بقراءته علماء الأمة الإسلامية، وكان الإمام أبوالحسن الشاذلي يقرؤه بمصر، ويحضر لسماعه في مجلسه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، والحافظ المنذر وغيرهم من العلماء

استكملت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.