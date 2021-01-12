قفزة في سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم





قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار الثلاثاء بعد أن أدت تصريحات لآندرو يلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.





وقال بيلي اليوم إن هناك "الكثير من المشاكل" فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.





وصعد الاسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7 بالمئة إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش.





وارتفع 0.5 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.