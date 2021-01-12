المستشار حنفى جبالى رئيسا.. 7 مشاهد من أول جلسات برلمان 2021



وفي مستهل اليوم، حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي تفقد كافة القاعات وأماكن الانتظار المخصصة للنواب والاطمئنان علي سلامة كافة الإجراءات، وتم تلاوة القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب، وكذلك تم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 4 ) لسنة2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب،





بداية حلف اليمين



وأدت النائبة فريدة الشوباشى، اليمين الدستورية، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، لتبدأ رئاستها للجلسة وعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت، وأدلى 592 برلمانيا منهم 420 نائب جديد اليمين لأول مره، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاه بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنياالمؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.



و تنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



ظهور لافت لعلي عبدالعال



ولعل أبرز المشاهد التي طرأت على الجلسة ظهور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عام 2015 وعضو مجلس النواب الحالى، مقر المجلس وسط حفاوة من النواب الذين التفوا حوله للسلام عليه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (2021-2026)



التصفيق لعلي عبدالعال



واللافت أن عدد من النواب، قاموا بالتصفيق للدكتور علي عبد العال في أعقاب أدائه اليمين الدستورية.



شياكة حازم إمام وحسام غالي



ومن بين الأمور التي علقت في أذهان رواد السوشيال ميديا أداء حازم إمام وحسام غالي اليمنين الدستورية وظهورهم مرتدين "ملابس شيك"، مما أدى إلى استقبال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بحفاوة.



وأدى حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق وحسام غالي قائد الأهلي السابق، مساء اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وظهر كل من إمام وغالي في قاعة مجلس النواب حيث قام كل منهما بقراءة نص القسم طبقا للمادة (37) من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس.









المستشار حنفى جبالى رئيسا









وفاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.



وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 687 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 576، والأصوات الباطلة 11 صوتا.



من يتنافس على وكالة المجلس؟



ويتنافس على منصب وكيلي المجلس كل من: المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق، ومحمد أبو العينين، وكذلك النائب سليمان وهدان.











شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي عدد من المشاهد الهامة، وسط إجراءات وقائية اتبعها الأعضاء للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.كيف بدأت الجلسة